В ЛДПР предложили присвоить военкорам в зоне СВО статус ветерана боевых действий

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В России следует наделить всех представителей СМИ, работающих в зоне спецоперации, статусом ветерана боевых действий и назначить гарантии денежных компенсаций для их родственников в случае ранения или гибели. Соответствующее предложение лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил Минобороны и Минцифры РФ, передает ТАСС.

"ЛДПР разработала программу защиты и поддержки военкоров. Будем добиваться получения статуса ветерана боевых действий, гарантий и выплат в случаях ранения, увечья или гибели, а также (добиваться) поддержки и защиты для членов их семей", – заявил он на встрече с военкорами.

Прежде чем начать разработку, продолжил глава ЛДПР, он направил предложение в соответствующие ведомства "для определения порядка работы". По словам Слуцкого, следует отдельно проработать вопрос о статусе блогеров, которые информируют о ситуации в зоне спецоперации наравне с военкорами.

На встрече с лидером либерально-демократической партии присутствовали военкор ВГТРК Борис Максудов, журналист издания "Украина.ру" Василий Ткач, автор телеграм-канала "Левый берег" Игорь Подлесный, военный обозреватель Даниил Безсонов и основательница журнала Daily Storm Анастасия Кашеварова.

13 июня Владимир Путин провел встречу с российскими военными корреспондентами. Глава государства рассказал о потерях сторон в ходе СВО, сообщил о ситуации с мобилизованными и контрактниками, а также коснулся темы готовности российской армии и вооружений. В ходе мероприятия президент оценил ситуацию с набором добровольцев в ВС РФ.