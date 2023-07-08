Шойгу проверил подготовку новых соединений и воинских частей на полигонах ЮВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

На этих полигонах бойцы принимают участие в практических занятиях по тактико-специальной, огневой и медицинской подготовке, а также по связи, вождению боевой и специальной техники. Курс интенсивной подготовки контрактников длится 38 суток.

Кроме того, Сергей Шойгу во время рабочей поездки в ЮВО проверил подготовку по вождению и боевым стрельбам танковыми экипажами Т-90М "Прорыв". Бойцы, в свою очередь, отметили высокие характеристики боевых машин, а также точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации.

Помимо этого, представители командования ЮВО доложили министру обороны, что все занятия на данных полигонах проходят под руководством офицеров с боевым опытом спецоперации.

Так, здесь одновременно проходит подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. В данный момент проводится боевое слаживание в составе подразделений. Все занятия проводят на новой военной технике и в современной экипировке.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Киев по приказу Запада требует от командиров украинской армии продолжать контрнаступление, несмотря на высокие потери.

До этого министр обороны РФ проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации.

Шойгу провел совещание с командованием группировки сил "Запад", на котором отметил высокую эффективность военных и поручил продолжать активную разведку для пресечения действий противника на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.