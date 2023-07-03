Шойгу связал провал мятежа ЧВК "Вагнер" с верностью личного состава ВС РФ

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Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" провалилась благодаря верности личного состава российских вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с командованием ВС РФ.

"Не могу не затронуть еще один вопрос. <...> Речь идет о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав <...> проявил верность присяге и воинскому долгу", – приводит его слова пресс-служба Минобороны.

Шойгу отметил, что события в России не повлияли на действия российских войск в зоне СВО, они продолжили решать возложенные на них задачи. В этой связи министр поблагодарил военных за добросовестную службу.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооруженного мятежа. Подразделения частной военной компании сначала захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону Москвы.

Переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

В день мятежа с экстренным обращением к гражданам выступил Владимир Путин. В своей речи глава государства охарактеризовал Пригожина как предателя. Он также напомнил о героизме бойцов ЧВК в зоне СВО и призвал их "не совершать роковую ошибку".



Путин поблагодарил военных и силовиков за верность России