Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер": главное

В пятницу, 23 июня, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ранее бизнесмен заявил, что военное руководство РФ якобы нанесло по его подразделениям удары, а также призвал соратников выйти против Минобороны. В ведомстве опровергли сообщения Пригожина. Вместе с тем, на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" в Москве, Подмосковье и Воронежской области объявили режим контртеррористической операции, во многих субъектах усилили меры безопасности. Рассказываем, что известно на данный момент.



"Ответят и перед законом, и перед народом"

Евгений Пригожин 23 июня в своем телеграм-канале заявил, что российские вооруженные силы якобы нанесли удары по подразделениям возглавляемой им частной военной компании "Вагнер". Бизнесмен призвал своих соратников выйти против военного руководства РФ. По его приказу бойцы "Вагнера" выдвинулись в Ростов-на-Дону, где произвели захват штаба Южного военного округа.

В свою очередь, в Минобороны РФ опровергли сообщения Пригожина о том, что ведомством якобы были нанесены удары по лагерям ЧВК. Отмечалось, что слова бизнесмена являются "информационной провокацией". Кроме того, по данным ведомства, вооруженные силы Украины попытались воспользоваться ситуацией и начали сосредотачивать ряд своих подразделений на бахмутовском направлении. В ФСБ РФ в отношении Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По требованию Роскомнадзора сообщество ЧВК "Вагнер" было заблокировано в социальной сети "ВКонтакте".

На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин выступил с телеобращением. Президент подчеркнул, что попытки расколоть единство страны в момент, когда Россия ведет борьбу за свое будущее, – отступничество.

"То, с чем мы столкнулись, – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", – заявил глава государства.





Владимир Путин президент РФ Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.

Путин подчеркнул, что вооруженные силы и другие госорганы получили все необходимые приказы. "Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан", – сказал он.



Временные ограничения в регионах

Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны четырех субъектов, сообщили местные власти. В частности, с Краснодарского и Ставропольского краев. Также с Волгоградской и Воронежской областей. При этом выехать из Ростовской области можно свободно. Губернатор региона Василий Голубев ранее попросил жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.

Приостановлено движение по части дорог было и в Липецкой области. Об этом рассказали в правительстве региона. Отмечалось, что дорожное полотно на ряде участков специально подверглось повреждению. В частности, было перекопано экскаваторами для полной остановки проезда техники по трассам. В настоящий момент введенные ограничения постепенно отменяются. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ближайшее время движение на региональных трассах откроется. "Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро", – подчеркнул он.

В Москве, Подмосковье и Воронежской области объявили режим контртеррористической операции (КТО). Он предусматривает усиление мер безопасности и ряд временных ограничений, в частности:

проверка документов;

усиление охраны общественного порядка;

контроль телефонных переговоров;

приостановка деятельности опасных производств;

ограничение связи;

ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах;

временное отселение жителей в случае необходимости;

В столице отменили все массовые мероприятия. В целях минимизации рисков 26 июня объявлено нерабочим днем, сообщил Сергей Собянин. К трудовым обязанностям приступят только органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленный комплекс и городские службы. Собянин попросил горожан максимально воздержаться от поездок и предупредил о возможных перекрытиях в отдельных кварталах и на некоторых дорогах. При этом въезд и выезд из Москвы не ограничены . Железнодорожные вокзалы и аэропорты работают без перебоев.

В ряде других регионов также усилены меры безопасности. В частности, все массовые мероприятия отменили в Калужской, Тверской, Калининградской и Тульской областях.



Поддержка президента

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал сплотиться вокруг президента для победы "над внешним и внутренним врагом", желающим "разорвать" Россию.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Вместе с тем МИД России предостерег государства Запада и рекомендовал им воздержаться от любых намеков воспользоваться ситуацией "для достижения своих русофобских целей". В ведомстве подчеркнули, что россияне решительно поддерживают Владимира Путина. При этом отмечается, что "мятеж играет на руку внешним врагам".

Поддержку президенту высказали также Совет Федерации, Госдума, органы государственной власти и руководители регионов. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия Пригожина предательством и вызовом стране, призвав всех сплотиться вокруг Владимира Путина. Кроме того, он обратился к российским бойцам, отметив, что не нужно вестись на провокации.

"Совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации – это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет", – заявил Кадыров.



Переговоры на международном уровне

Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров с главами других стран в связи с попыткой Пригожина организовать вооруженный мятеж. В частности, президент России проинформировал о происходящем коллег из Белоруссии, Турции, Казахстана и Узбекистана.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российскими властями организовал переговоры с Пригожиным. В результате основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение главы Белоруссии по деэскалации ситуации. Бизнесмен заявил, что его бойцы разворачивают колонны техники в обратную сторону.





Евгений Пригожин основатель ЧВК "Вагнер" ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на "марш справедливости". За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов.

"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", – сообщил Пригожин.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры по ситуации в РФ с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Также попытку мятежа в России прокомментировали в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии заявил журналистам, что ЕС мониторит ситуацию, однако считает ее внутренним делом российской стороны.

