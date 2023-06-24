В Госдуме заявили, что у бойцов ЧВК "Вагнер" пока еще есть шанс избежать наказания

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Бойцы ЧВК "Вагнер" еще могут сложить оружие и избежать наказания, с учетом их заслуг в ходе специальной военной операции, но сделать это нужно скорее. Об этом ТАСС 24 июня заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Конечно, есть шанс сложить оружие и избежать наказания, и про это президент и заявил. Мне кажется, что это сделать нужно достаточно быстро. Мы знаем, что там много людей, которые проявили себя в СВО, и к ним есть уважение. Чтобы его не растрачивать, необходимо достаточно быстро это сделать и не поддаваться на провокации от руководителей мятежников", - сказал он.

Ранее стало известно, что сообщество ЧВК "Вагнер" заблокировали в соцсети "ВКонтакте", поскольку оно попало в Реестр запрещенных ресурсов. Меру приняли на основании решения Генпрокуратуры.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

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