Сообщество ЧВК "Вагнер" заблокировали в соцсети "ВКонтакте"

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Сообщество ЧВК "Вагнер" заблокировали в социальной сети "ВКонтакте" по требованию Роскомнадзора. Об этом говорится на странице сообщества ЧВК в соцсети.

"Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, так как оно попало в Реестр запрещенных ресурсов. Комментарий модератора: Этот материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 24.06.2023…", – уточняется на странице сообщества.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В Минобороны России обратились к бойцам ЧВК "Вагнер"