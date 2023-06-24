Собянин: в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен нерабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин объявил выходным днем в Москве понедельник, 26 июня. Он объяснил, что в столице сложная ситуация.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем – за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он также порекомендовал жителям столицы воздержаться от поездок по городу и предупредил о возможном перекрытии движения на некоторых дорогах. Кроме того, Собянин попросил горожан сообщать о нештатных ситуациях в службу 112.

Градоначальник добавил, что столичные службы работают в режиме повышенной готовности.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции.

Мэр отметил, что данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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