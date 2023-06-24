В Москве ввели режим КТО. Что это значит

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Москве отменили все массовые мероприятия, в городе действует режим контртеррористической операции. Что это значит?

Режим КТО – это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств. Их проводят, чтобы пресекать теракты, обезвреживать террористов, обеспечивать безопасность граждан и организаций.

Ранее против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту призывов к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что ВС России ударили по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", призвав сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны информацию об ударе опровергло. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации. После этого Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК вошли в Ростовскую область и непосредственно в столицу региона – Ростов-на-Дону.

Во время действия режима КТО представители власти могут:

досматривать машины и людей, проверять документы;

удалять людей и транспорт с территории КТО;

усиливать охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

контролировать телефонные переговоры и иную информацию, передаваемую по каналам связи;

беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения (касается только участников КТО);

ограничивать или запрещать продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

ограничивать или приостанавливать работу частных детективов и охранников;

использовать машины, принадлежащие организациям, а в неотложных случаях – физлицам;

приостанавливать работу опасных производств и организаций;

выключать связь;

временно отселять людей в безопасные районы;

вводить карантин;

ограничивать движение автомобилей и пешеходов.

Длительность режима КТО зависит от того, как быстро удастся ликвидировать террористическую угрозу. Операция считается оконченной, когда теракт пресечен или прекращен и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и охраняемым законом интересов людей, находящихся на территории проведения КТО.

Ранее Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он назвал ударом в спину текущие действия, которые раскалывают единство общества, изменой и предательством. Президент заявил, что ВС РФ получили приказ нейтрализовать тех, кто организовал мятеж.

Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, а также об отмене массовых мероприятий.

Кроме того, власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей решили отменить все ближайшие массовые мероприятия.

Жителей регионов призвали с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, а также доверять только проверенной информации от официальных источников.