Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Мишин

Данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности, сообщил сегодня в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он также призвал жителей города сохранять спокойствие.

"Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эти данные не соответствуют действительности. Из-за усиления мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать сложности с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет", - отметил мэр.

Он также попросил жителей города доверять только официальным источникам.

"Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сейчас - в нашем единстве и консолидации общества", - добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели режим КТО. Режим КТО – это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств. Их проводят, чтобы пресекать теракты, обезвреживать террористов, обеспечивать безопасность граждан и организаций.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве