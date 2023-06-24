Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили

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Автобусные рейсы Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Также было отменено автобусное сообщение с Воронежской областью.

"Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы", – отметили власти региона.

Ранее в Подмосковье частично перекрыли трассы "Дон", "Урал" и "Крым". Движение ограничили на мостах через реку Оку.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.

Позже Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением по сложившейся ситуации