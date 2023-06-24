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Трассы "Дон", "Урал" и "Крым" частично перекрыты в Подмосковье, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение ограничено на мостах через реку Оку. Речь идет о 118-м километре трассы М-4 "Дон", 115-м километре трассы М-5 "Урал" и 103-м километре трассы М-2 "Крым".

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

Он отметил, что все службы Московской области работают в полном объеме.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.