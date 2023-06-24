Путин по телефону сообщил о ситуации в России главам Белоруссии, Казахстана и Узбекистана

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Владимир Путин провел телефонные беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент рассказал своим собеседникам о ситуации", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Путин выступил с экстренным обращением по сложившейся ситуации