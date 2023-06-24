Московские аэропорты работают штатно на фоне введения режима КТО в столице

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают штатно на фоне введения режима контртеррористической операции в Москве и Московской области, сообщает РИА Новости.

В Шереметьево рассказали, что по требуемым регламентам обеспечивают безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний.

В Домодедово сообщили, что аэропорт обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома.

Аэропорт Внуково также работает в штатном режиме и обслуживает все рейсы согласно расписанию.

Ранее в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.

До этого Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.