Картаполов заявил, что новая мобилизация из-за ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО не нужна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Необходимость в новой волне мобилизации на фоне ухода ЧВК "Вагнер" из зоны спецоперации отсутствует. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Не потребуется никакая новая волна мобилизации", – приводит его слова ТАСС.

Картаполов подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин четко дал это понять, и сейчас происходит плановый набор военнослужащих на контракт и плановое формирование воинских соединений и частей.

Кроме того, глава комитета Госдумы по обороне заявил, что сегодня и в долгосрочной перспективе нет никакой угрозы снижения боевого потенциала в зоне спецоперации. Он напомнил, что на момент попытки мятежа ЧВК "Вагнер" они находились в лагерях и отражение наступления ВСУ проходило "практически без их участия".

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонны военной техники на Москву. Это произошло после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны России впоследствии опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого бойцы "Вагнера" начали разворачивать свои колонны техники и отправились обратно в полевые лагеря.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований