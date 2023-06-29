Полиция в Ростове-на-Дону изъяла военную технику ЧВК "Вагнер"

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Полиция Ростова-на-Дону при участии Минобороны РФ изъяла военную технику, оружие и боеприпасы, оставленные мятежниками 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ростовского управления МВД РФ.

"Полицейские <...> направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружия и боеприпасы. <...> В результате были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ "Патриот", пулеметные ленты", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов во время событий минувшей субботы занимались охраной заминированных объектов, обеспечивали общественный порядок и безопасность горожан.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.



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