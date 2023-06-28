В Кремле нормально отнеслись к рассказу Лукашенко о его роли в остановке мятежа – Песков

Фото: kremlin.ru

В Кремле нормально отреагировали на рассказ президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях в России 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" совершили попытку вооруженного мятежа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, как власти РФ отнеслись к откровенности белорусского лидера, когда он рассказывал о своей роли в урегулировании ситуации.

"Нормально абсолютно", – ответил он.

Ситуация обострилась в ночь на субботу, 24 июня, после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву, обвиняя ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы.

Лукашенко признался, что призывал Владимира Путина не торопиться с жестким подавлением вооруженного мятежа.

Позже лидерам двух стран удалось установить канал связи с Пригожиным, по которому Лукашенко и начал вести переговоры. Глава ЧВК "Вагнер" принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и возвращении бойцов в полевые лагеря.

27 июня Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Белоруссии. Глава Республики пообещал ему безопасность и вывод ЧВК "Вагнер" в страну.



Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований