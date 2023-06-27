На Пригожина оказывали сильное влияние командиры штурмовых отрядов "Вагнера" – Лукашенко

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На основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе попытки мятежа сильное влияние оказывали командиры штурмовых отрядов частной военной компании, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти", – цитирует его агентство БелТА.

Также Лукашенко рассказал, что серьезную роль в организации переговоров с Пригожиным сыграл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Также в них участвовал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Ранее Лукашенко рассказал, что 24 июня призывал Владимира Путина не торопиться с жестким подавлением мятежа ЧВК "Вагнер". По мнению белорусского президента, наибольшую опасность представляло возможное решение подавить решение жестким путем.

Как рассказал Лукашенко, Путин также поделился обстановкой на фронте, заявив, что дела там "лучше, чем когда-либо было". Позже лидерам стран удалось установить канал связи с Пригожиным, по которому Лукашенко и начал вести переговоры.

Обстановка в России стала напряженной на фоне действий ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня. Пригожин сообщил о решении направить своих бойцов на российскую столицу. При этом в Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.

Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

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