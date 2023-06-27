Лукашенко призвал не делать из него, Путина и Пригожина героев на фоне событий в РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на фоне попытки мятежа в России ни из кого не следует делать героев, в том числе из него, Владимира Путина или основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом информирует агентство БелТА.

"Я сказал, ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", – поделился он.

Лукашенко озвучил эту мысль во время церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых структур, которым были присвоены соответствующие звания.

Вместе с этим глава государства заявил, что угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. По его словам, Белоруссию пытаются "взорвать", а людей – дезориентировать.

Обстановка в России стала напряженной на фоне действий ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня. Пригожин сообщил о решении направить своих бойцов на российскую столицу. При этом в Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.

В Минобороны России назвали информацию об ударе ложной, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Уже 27 июня стало известно, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

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