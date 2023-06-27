Союзники призывали Киев не использовать попытку мятежа для ударов внутри РФ – СМИ

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Союзники из некоторых стран призывали Киев не использовать попытки мятежа в России для нанесения ударов внутри страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.

По информации издания, опасения заключались в том, что Москва бы рассматривала Украину и Запад как помогающих Пригожину и угрожающих суверенитету России. Источник телеканала заявил, что послание направили Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов.

"Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там. Это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России", – говорится в сообщении.

Газета Washington Post писала, что американская разведка еще в середине июня получила данные, указывавшие на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредила об этом Белый дом, однако там решили не предавать эту информацию огласке.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не имеют никакого отношения к попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". По его словам, происходящее было "частью борьбы внутрироссийской системы".

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся.

24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат. В Минобороны сообщение об ударе опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. Бойцы "Вагнера" развернули колонны техники, нацеленные на Москву, и направились обратно в полевые лагеря.

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