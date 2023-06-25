НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" – СМИ

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НАТО опасается ядерного инцидента, в связи с чем между альянсом и Минобороны РФ якобы состоялись "неформальные контакты" по ситуации с ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в материале, размещенном 25 июня в газете La Repubblica.

Министр обороны России Сергей Шойгу "считается самым надежным собеседником", пишет издание. По его версии, главными темами переговоров между "президентом США Джо Байденом и руководством ведущих европейских стран и правительств", среди которых не было премьер-министра Италии Джорджи Мелони, стали именно избежание риска эскалации и "недопущение ядерного инцидента".

В статье говорится, что внимание НАТО было сакцентировано на более чем 1,4 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Как считают авторы публикации, Запад хотел как можно быстрее прояснить, что его "силы не играют никакой роли в действиях, на которые решаются" мятежники.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории РФ