Байден заявил о непричастности США к попытке мятежа в России

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Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы", – цитирует его ТАСС.

Американский лидер отметил, что Вашингтон был готов к разным вариантам развития событий в РФ, и добавил, что намерен 26 июня по телефону обсудить случившееся с другими лидерами западных стран.

Кроме того, Байден сообщил, что заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Киев вне зависимости от происходящего в России.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

В связи со случившимся с экстренным обращением к гражданам выступил Владимир Путин. В своей речи глава государства охарактеризовал Пригожина как предателя. Он также напомнил о героизме бойцов ЧВК в зоне СВО и призвал их "не совершать роковую ошибку" и "прекратить участие в преступных действиях".



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