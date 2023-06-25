Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" оправдывает поддержку Западом Украины – Макрон

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Эммануэль Макрон призвал сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что эти события оправдывают поддержку Украины Западом. Об этом он заявил в опубликованном 25 июня интервью газете "Прованс".

"Все это должно заставить нас быть предельно бдительными и полностью оправдывает ту помощь, которую мы оказываем украинцам…", – сказал Макрон о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

По мнению французского лидера, "ситуация все еще развивается", но показывает, "раскол", якобы существующий "в российском лагере, хрупкость как его армии, так и вспомогательных сил, таких как группа "Вагнер".

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.