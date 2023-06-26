Посол США в связи с ситуацией в РФ заявила, что Вашингтон "тут ни при чем" – Лавров

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Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявила, что Штаты ни при чем, и выразила надежду, что российское ядерное оружие будет в порядке и американские дипломаты не пострадают. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"И было особо подчеркнуто: США исходят из того, что все происходящее является внутренним делом Российской Федерации", – сказал министр.

Лавров добавил, что есть примеры того, что Штаты, когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот.

По мнению главы МИД, разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся.

"Ну, во-первых, они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже. Но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что мятеж удастся", – сказал он.

Министр пояснил, что на эту же мысль его наводит сообщение CNN со ссылкой на аналитиков американской разведки, где говорилось, что попытка мятежа Пригожина будет "намного более кровавой, чем это было на самом деле".

Лавров также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел в ситуации с попыткой переворота в РФ шанс реализовать угрозу о стратегическом поражении России.

"Макрон от США недалеко ушел, сказал что-то вроде того, что "мы, конечно, смотрим на эту ситуацию с осторожностью, она развивается быстро, но главное, что мы увидели – раскол, хрупкость режима и армии – полностью оправдывает наши действия по продолжению военной поддержки Украины", – пояснил Лавров.

Он также рассказал, что многие руководители дипломатических ведомств высказали солидарность с Москвой на фоне событий 24 июня, однако некоторые из них просили не говорить публично о состоявшихся звонках.

В частности, были многочисленные звонки Владимиру Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем. Сам Лавров тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе зарубежных коллег и многие из них высказали солидарность и уверенность в том, что Москва не допустит каких-либо попыток подорвать единство государства и успех СВО.

Лавров не стал уточнять, о каких странах идет речь, уважая их просьбу не говорить о звонках публично.

Ситуация обострилась вечером 23 июня после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выступить против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря