Мишустин призвал к консолидации общества на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал к консолидации общества на фоне недавней попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". По его словам, в настоящее время Россия борется за право выбирать свой путь развития.

Премьер-министр напомнил о словах Владимира Путина, который отметил, что сейчас Запад направил против РФ свои военные, экономические и информационные силы. Россия должна выбрать свой дальнейший путь, опираясь на собственные интересы, добавил он.

Мишустин подчеркнул, что приоритетной задачей остается обеспечение суверенитета и независимости, а также безопасность россиян.

"Для этого особенно важна консолидация всего общества, нужно действовать вместе, одной командой и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента, принимать выверенные совместные решения для эффективного решения задач, которые поставлены главой государства", – считает он.

Председатель правительства также уточнил, что во время вооруженного мятежа все члены Кабмина продолжали выполнять свои задачи на рабочих местах. Мишустин назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в РФ. По его словам, все сотрудники правительства действовали четко, слаженно и приложили все усилия, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря