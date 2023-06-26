Уголовное дело в отношении Пригожина не было прекращено – СМИ

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием по делу об организации вооруженного мятежа. Об этом пишет "Коммерсант".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уйдет в Белоруссию. Однако в Генпрокуратуре изданию сообщили, что постановление о возбуждении уголовного дела еще не отменили. Там объяснили, что для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Сейчас расследованием якобы занимается специалист следственного управления ФСБ России.

Ситуация обострилась после того, как Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено