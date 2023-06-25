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Подразделения "Вагнера" ушли из Липецкой области, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"Подразделения ЧВК "Вагнера" , остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", – говорится в сообщении.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО