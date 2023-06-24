В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

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Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина остановят. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него и сам он уйдет в Беларусь", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сегодняшняя ситуация не окажет влияния на ход спецоперации. Она будет продолжаться, уточнил он.

"СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины", – добавил Песков.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

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