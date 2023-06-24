Штаб для принятия антитеррористических мер создали в РГСУ на время действия режима КТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штаб для принятия оперативных решений антитеррористического характера сформировали в Российском государственном социальном университете. Он будет действовать во время режима контртеррористической операции. Об этом заявил вуз в своем телеграм-канале.

"Ректор А.Л. Хазин подписал приказ № 604 о создании на время действия режима контртеррористической операции Штаба РГСУ для принятия необходимых оперативных решений антитеррористического характера", – отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что экзамены летней сессии в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ переведут в онлайн режим с 26 июня. Если обучающемуся не удастся подключиться онлайн, то будут организованы другие возможности сдачи экзамена.

Утром 24 июня в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Столичный Дептранс предупредил, что возможны задержки и отмены некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.

Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции.

Мэр отметил, что данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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