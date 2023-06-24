Экзамены в РАНХиГС переведут на дистанционный формат с 26 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Экзамены летней сессии в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) переведут в онлайн режим с 26 июня. Об этом в своем телеграм-канале заявил ректор учебного заведения Алексей Комиссаров.

"Те студенты, которые не смогут подключиться, просьба сообщить об этом в деканаты по любым каналам связи и это будет считаться уважительной причиной отсутствия", – подчеркнул он.

По словам Комиссарова, если обучающемуся не удастся подключиться онлайн, то будут организованы другие возможности сдачи экзамена.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции.

Мэр отметил, что данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Москвичам рассказали о введенных мерах безопасности в столице