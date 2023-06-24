В Подмосковье приостановили массовые мероприятия до 1 июля

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел некоторые ограничения, связанные с проведением контртеррористической операции. Соответствующее постановление опубликовали 24 июня на портале правительства Подмосковья.

В частности, до 1 июля в регионе запрещается проведение праздничных, торжественных, спортивных, развлекательных и других мероприятий. Также под ограничения попали публичные и организуемые в образовательных учреждениях события. Исключением будут мероприятия, которые проводит правительство Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи со сложной ситуацией объявил 26 июня выходным днем. Исключениями будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.

В Минобороны РФ сообщили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности