НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях при режиме КТО

Фото: ТАСС/Вадим Ахметов

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что участие в незаконных акциях при действии режима контртеррористической операции повлечет за собой ответственность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные штабы в столице.

Согласно данным НАК, были выявлены случаи распространения провокационной информации, в которой содержались призывы к несанкционированным митингам в поддержку действий ЧВК "Вагнер".

"В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности", – отмечается в заявлении.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Позже Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

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