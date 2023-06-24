Оперштаб Кубани опроверг сообщения о планах захвата Краснодара "вагнеровцами"

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В оперативном штабе Краснодарского края назвали провокацией сообщения о планах по захвату краевого центра силами бойцов группы "Вагнер".

Провокационные сообщения ранее распространили в мессенджерах. Версии разнятся – от того, что в столице региона уже якобы захватывают здания, до планов по захвату краевого центра, говорится в телеграм-канале оперштаба.

На данный момент ситуация в Краснодаре характеризуется как спокойная, чрезвычайных происшествий в краевой столице и ее пригородах не отмечалось.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

ФСБ России возбудило уголовное дело против Пригожина