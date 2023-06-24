Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в РФ

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Джо Байден обсудил 24 июня с лидерами Британии, Германии и Франции Риши Сунаком, Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном ситуацию в России. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров, на документ ссылается ТАСС.

"Сегодня президент Байден провел [телефонные] переговоры с главой Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Британии Риши Сунаком. Лидеры стран обсудили ситуацию в России", – указывается в документе.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

С экстренным обращением по сложившейся ситуации выступил Владимир Путин. Президент РФ призвал втянутых в мятеж не совершать роковую ошибку и прекратить участие в преступных действиях.

Путин по телефону проинформировал Эрдогана о ситуации в РФ