Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Глава РФ поблагодарил своего коллегу за проделанную работу, сообщается в телеграм-канале "Пул первого".

"Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону, сообщают в пресс-службе Александра Лукашенко. Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер", – отмечается в заявлении.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

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