Вагнеровцы готовятся к отходу от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Группа "Вагнер" готовится к отходу от здания штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сегодня в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского президента об остановке движения вооруженных лиц ЧВК Вагнер на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации.

Как уточняет агентство, бойцы вагнеровцы готовятся к отходу от здания штаба Южного военного округа. Они грузят боекомплект в машины, заводят танки, очевидно, планируют грузить машины на тралы. Бойцы снимаются со своих позиций и широко участвуют в сборах, не давая комментариев своим действиям.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В Минобороны России обратились к бойцам ЧВК "Вагнер"