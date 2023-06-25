Глава Воронежской области заявил, что колонны ЧВК "Вагнер" покидают регион без эксцессов

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Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области в штатном режиме, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба", – поделился Гусев.

Вместе с этим глава региона поблагодарил жителей области за выдержку, стойкость и разумность, а силовые структуры и ведомства – за слаженную работу.

Ситуация в России обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям группы. Он попросил сторонников выйти против военного руководства государства. В Минобороны России эту информацию назвали не соответствующей действительности.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК. Пригожин принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему в этом вопросе был задействован именно Лукашенко. По его словам, белорусский лидер знаком с Пригожиным около 20 лет, президент сам выступил с инициативой урегулировать инцидент.

Пригожин, в свою очередь, сообщил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря. Песков рассказал, что уголовное дело в отношении основателя группы будет прекращено.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО