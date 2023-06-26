Собянин: в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, выпускной для школьников теперь проведут 1 июля. Собянин поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание.

В свою очередь в НАК сообщили, что обстановка на территории столичного региона стабильная, в связи с чем действовавшие в Москве и Московской области временные ограничения отменены.

24 июня в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области ввели режим КТО.

Сергей Собянин отмечал, что в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО. Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке имени Горького перенесли на неделю. Все мероприятия запланировали на следующую субботу, 1 июля.



Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию.

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