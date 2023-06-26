Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств – Песков

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Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным", – заявил представитель Кремля.

Российский лидер поблагодарил силовиков за проделанную работу в течение нескольких суток, передает слова Путина официальный сайт Кремля. Он предложил собравшимся обсудить сложившуюся ситуацию, а также поговорить о задачах и проанализировать произошедшие события в России.

26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. Это стало вторым его подобным выступлением за последние несколько дней в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

Глава государства поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм. Президент отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал. Он заявил, что вооруженные мятеж в любом случае был бы подавлен.