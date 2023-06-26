Путин поблагодарил россиян за сплоченность перед угрозой мятежа

Фото: Москва 24

Владимир Путин в обращении к гражданам России поблагодарил их за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные перед угрозой вооруженного мятежа.

"Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Это гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что российское общество и власть на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию. Также, по словам главы государства, в поддержку конституционного порядка выступили общественные и религиозные организации, ведущие политические партии.

"Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества", – заявил Путин.

Отдельно президент поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые преградили путь мятежникам.

"Они сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", – сказал Путин.

Кроме того, он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, приложившему усилия для мирного урегулирования ситуации. Путин подчеркнул, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, поскольку руководство страны своевременно приняло все необходимые решения по нейтрализации угрозы.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

В связи со случившимся с экстренным обращением к гражданам выступил Владимир Путин. В своей речи глава государства охарактеризовал Пригожина как предателя. Он также напомнил о героизме бойцов ЧВК в зоне СВО и призвал их "не совершать роковую ошибку" и "прекратить участие в преступных действиях".

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО