Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Это стало вторым его подобным выступлением за последние несколько дней в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

Глава государства поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм. Президент отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал. Он заявил, что вооруженные мятеж в любом случае был бы подавлен.

"Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать", – сказал глава государства.

В ходе своего выступления Путин сказал, что твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, а также все общество. Президент заявил, что организаторы мятежа предали Россию.

Путин отметил, что от страшных последствий уберегли граждан мужество и самопожертвование погибших в ходе субботних событий героев-летчиков.

"Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Сохранили верностью долгу, присяге и своему народу", – сказал Путин.

По словам президента РФ, подавляющим большинством бойцов ЧВК "Вагнер" являются патриоты России, которых использовали втемную. По словам президента, солдаты доказали преданность народу и государству своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию.

Путин заявил, что по его поручению принимались решения, которые были направлены во избежание крови. Российский лидер выразил благодарность тем бойцам ЧВК "Вагнер", которые вовремя остановились и не пошли на кровопролитие. Президент сказал, что в настоящее время у бойцов "Вагнера" есть возможность продолжить службу, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми структурами.

Кроме того, Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его усилия и вклад по мирному разрешению ситуации с попыткой военного мятежа в России.

Он подчеркнул, что ключевую роль в этой ситуации сыграл патриотический настрой российских граждан. Лидер России заявил, что поддержка россиян позволила преодолеть самое сложное испытание для Родины.

"Спасибо вам за это", – сказал в заключении обращения Путин.

В ходе предыдущего экстренного обращения 24 июня Путин заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, за жизнь и суверенитет.

В своей речи Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза и действия РФ будут жесткими. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России. Также президент прокомментировал ситуацию с организованным вооруженным мятежом.

Тогда президент России призвал тех, кого пытаются втянуть в вооруженный мятеж, не совершать роковую и трагическую ошибку и сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.