Лукашенко заявил, что призывал Путина не торопиться с жесткими действиями против "Вагнера"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 24 июня призывал Владимира Путина не торопиться с жестким подавлением мятежа ЧВК "Вагнер". Слова Лукашенко приводит БелТА.

По мнению белорусского президента, наибольшую опасность представляло возможное решение подавить решение жестким путем.

"Я также понял: принято жестокое решение – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", – рассказал белорусский президент.

Как рассказал Лукашенко, Путин также поделился обстановкой на фронте, заявив, что дела там "лучше, чем когда-либо было". Позже лидерам стран удалось установить канал связи с Пригожиным, по которому Лукашенко и начал вести переговоры.

"Надо было еще эти телефоны найти. <...> Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он (Путин. – Прим. ред.) говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", – резюмировал Лукашенко.

Обстановка в России стала напряженной на фоне действий ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня. Пригожин сообщил о решении направить своих бойцов на российскую столицу. При этом в Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.

Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

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