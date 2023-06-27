Если рухнет Россия, все останутся под обломками – Лукашенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если Россия рухнет, последствия затронут всех, предупредил белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко оказал содействие в урегулировании ситуации с ЧВК "Вагнер". Ее основатель Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву, обвиняя ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы.

Президент Белоруссии по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и возвращении бойцов в полевые лагеря.

Позднее Лукашенко заявил, что он отдал распоряжение привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность на фоне событий, произошедших в России.



Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным