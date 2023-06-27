Лукашенко заявил, что распорядился привести армию в боевую готовность на фоне событий в РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он отдал распоряжение привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность на фоне событий, произошедших в России.

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", – сказал Лукашенко.

Помимо армии Белоруссии, приказ о приведении в полную боевую готовность был отдан спецподразделениям и милиции, отметил Лукашенко.

По его словам, белорусский народ с болью наблюдал за событиями, происходившими на юге РФ.

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно", – сказал президент республики.

Лукашенко добавил, что белорусская оппозиция, находящаяся за рубежом, на фоне произошедшего намеревалась реализовать вооруженный мятеж, но по итогу произошел "фальстарт".

Таким образом они предприняли попытку продемонстрировать западным кураторам свои результаты, подчеркнул он.

"Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. <...> Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий вооруженного мятежа, надо же отчитываться", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил колонны военнослужащих компании в сторону Москвы. Это было связано с желанием Пригожина сменить военное руководство в связи с ударом ВКС РФ, который якобы был нанесен по тыловым лагерям военных компании.

Пригожин также призвал сторонников выйти против руководства Минобороны РФ.

В Минобороны РФ опровергли информацию об ударе, в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Позже Лукашенко, согласовав свое решение с Владимиром Путиным, провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ, сотрудники компании вернулись в полевые лагеря.

Путин назвал инцидент с ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям Пригожина. Российский президент также выразил слова благодарности Лукашенко.

27 июня уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено. Отмечалось, что это связано с прекращением преступных действий со стороны компании.



Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории РФ