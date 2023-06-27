Цветные революции не случаются, если для этого в стране нет причин – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цветные революции не случаются безпочвенно. Его слова приводит ТАСС.

"Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин", – сказал Лукашенко.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил колонны военнослужащих компании на Москву. Он объяснил решение желанием сменить военное руководство после удара ВКС РФ, который якобы был нанесен по тыловым лагерям ЧВК. Пригожин также призвал сторонников выйти против руководства Минобороны РФ.

В Минобороны опровергли информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, сотрудники компании вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал инцидент с ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям Пригожина. Российский президент также выразил слова благодарности Лукашенко.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам