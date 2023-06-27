11:50Политика
Лукашенко заявил, что угроза нового глобального конфликта близка как никогда
Фото: kremlin.ru
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Об этом пишет БелТА.
Он объяснил, что Белоруссию пытаются "взорвать", а людей – дезориентировать. При этом злоумышленники, по мнению Лукашенко, хотят "раскачать ситуацию" и ввести свои правила и порядки.
"Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов", – сказал он во время церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики.
Ранее президент Белоруссии сообщил, что отдал распоряжение привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность на фоне событий, произошедших в России. Приказ был отдан не только армии, но и спецподразделениям и милиции, отметил политик.
В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны опровергли.
Вечером 24 июня Лукашенко, согласовав решение с Владимиром Путиным, провел переговоры с Пригожиным. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения "Вагнера" на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения
Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным
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