Лукашенко заявил, что угроза нового глобального конфликта близка как никогда

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Об этом пишет БелТА.

Он объяснил, что Белоруссию пытаются "взорвать", а людей – дезориентировать. При этом злоумышленники, по мнению Лукашенко, хотят "раскачать ситуацию" и ввести свои правила и порядки.

"Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов", – сказал он во время церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что отдал распоряжение привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность на фоне событий, произошедших в России. Приказ был отдан не только армии, но и спецподразделениям и милиции, отметил политик.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны опровергли.

Вечером 24 июня Лукашенко, согласовав решение с Владимиром Путиным, провел переговоры с Пригожиным. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения "Вагнера" на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения

Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным