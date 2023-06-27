Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Белоруссию

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Александр Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии. Об этом президент республики сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

По его словам, как и пообещал Владимир Путин, гарантии безопасности Пригожину были предоставлены.

"Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет", – цитирует белорусского лидера БелТА.

Ранее Лукашенко рассказал, что серьезную роль в организации переговоров с Пригожиным сыграл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Также в них участвовал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Также Лукашенко сообщил, что 24 июня призывал Владимира Путина не торопиться с жестким подавлением мятежа ЧВК "Вагнер". По мнению белорусского президента, наибольшую опасность представляло возможное решение подавить мятеж жестким путем.

Обстановка в России стала напряженной на фоне действий ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня. Пригожин сообщил о решении направить своих бойцов на российскую столицу. При этом в Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.

Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

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