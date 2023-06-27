Пригожина нельзя было "мочить" – Лукашенко

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Руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нельзя было ликвидировать, потому что военные, состоящие в группе, способны постоять друг за друга. Это противостояние могло бы привести к гибели мирных людей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому я подумал: (теоретически. – Прим. ред.) замочить можем, я и Путину сказал: "Замочить можем, это не проблема". Не с первого раза, так со второго. Я говорю (Владимиру Путину. – Прим. ред.): "Не делайте этого", – приводятся его слова на сайте президента республики.

Лукашенко объяснил, что если бы Путин принял решение подавить мятеж жестким путем, то дальнейшие переговоры не состоялись. Он также напомнил, что часть бойцов из ЧВК воевали в Африке, Азии, Латинской Америке, поэтому они смогут постоять друг за друга.

"Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самая подготовленная в армии единица. Кто с этим станет спорить? Военные мои тоже понимают это, и у нас в Белоруссии нет таких настолько подготовленных", – добавил президент республики.

Чтобы предпринимать жесткие действия, в первую очередь необходимо думать о завтрашнем дне, резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что 24 июня призывал Путина не торопиться с жестким подавлением мятежа ЧВК "Вагнер". По мнению белорусского президента, наибольшую опасность представляло возможное решение подавить решение жестким путем.

Позже лидерам стран удалось установить канал связи с Пригожиным, по которому Лукашенко и начал вести переговоры.

В субботу, 24 июня, Пригожин сообщал, что его бойцы будут направлены на Москву, такое решение было принято им в связи с тем, что ВС РФ якобы ударили по тыловым лагерям группы. При этом в Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа.

Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям. Также президент предложил бойцам из "Вагнера" заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.



Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию