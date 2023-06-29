Пригожину сообщили, что "Вагнер" не будет участвовать в СВО без контрактов – Картаполов

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После того как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с министерством обороны РФ, ему передали информацию, что "Вагнер" больше не будет участвовать в специальной военной операции, заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"За несколько дней до попытки мятежа министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять", – передает его слова РИА Новости.

По словам Картаполова, Пригожин не согласился с данным решением, однако ему сообщили, что военные не смогут принимать участие в проведении специальной военной операции, если контракты с МО РФ не будут подписаны. Также Пригожина уведомили, что при неподписании контрактов ЧВК перестанет получать финансирование и материальную поддержку государства.

В ночь на 24 июня отряды военных из ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Пригожин заявил, что Вооруженные силы РФ якобы нанесли удар по позициям его бойцов. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласовав это с властями РФ, провел переговоры с Пригожиным. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого бойцы из "Вагнера" начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

Лукашенко позже заявлял, что в ходе переговоров с руководителем группы гарантировал ему безопасность и вывод ЧВК в Белоруссию. Кроме того, белорусский лидер предложил Пригожину одну из заброшенных частей страны, где могли бы обосноваться бойцы.

27 июня Лукашенко сообщил о прибытии Пригожина в Белоруссию. При этом, как пояснил президент, страна может оказать помощь бойцам во временном размещении "за их счет".



Лукашенко сделал заявление в отношении бойцов "Вагнера"