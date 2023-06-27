Лукашенко заявил, что пообещал Пригожину безопасность и вывод ЧВК "Вагнер" в Белоруссию

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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в беседе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным гарантировал ему полную безопасность, а также вывод группы в республику. Об этом информирует БелТА.

По словам Лукашенко, Пригожин заявил, что верит ему. Президент также предложил основателю группы одну из заброшенных частей в стране. Там бойцы ЧВК смогут разместить свои лагеря.

Вместе с этим он рассказал, что в Белоруссии не ведется строительство лагеря для размещения личного состава ЧВК "Вагнер". На данный момент бойцы находятся в лагерях в Луганске. При этом, продолжил Лукашенко, в Белоруссии не планируют строить пункты по набору желающих вступить в группу.



"Нам не надо открывать никакие пункты по набору в "Вагнер". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо. И их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу", – сказал он.

Лукашенко также предупредил граждан Белоруссии, что служба в ЧВК несет смертельный риск, однако вступить в ряды вагнеровцев им никто не запрещает. По словам президента, среди руководства военной компании есть некий Дмитрий, который является белорусом. Пригожин рассказал Лукашенко, что тот прекрасно справляется со своими обязанностями.

"Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые? Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову", – заключил глава государства.

Ранее Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Белоруссии. Он подчеркнул, что главе ЧВК были предоставлены все гарантии безопасности.

24 июня пресс-служба Пригожина выложила несколько аудиозаписей, в которых глава группы раскритиковал российское военное руководство, а также сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали по тыловым лагерям ЧВК. На этом фоне он заявил о начале "марша справедливости", колонны бойцов частной военной компании двинулись на Москву. Попутно группа захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа.

В Минобороны России назвали информацию об ударе ложной, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже было принято решение о переговорах, которые провел Лукашенко. Он сам выступил с инициативой принять участие в них, так как лично знает основателя ЧВК около 20 лет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ.



Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Позже Путин сообщил, что компания "Конкорд", собственником которой является Пригожин, через военторг за год заработала от государства 80 миллиардов рублей. Кроме того, рассказал президент, деятельность самой ЧВК полностью оплачивалась за счет госбюджета.

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