Лавров назвал попытку мятежа Пригожина передрягой

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Попытку мятежа Евгения Пригожина сложно назвать громче чем, передрягой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия всегда из любых передряг, а это громче чем передрягой трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

При этом министр иностранных дел РФ отказался объяснять события 23–24 июня. Как отметил Лавров, на эту тему уже высказался президент России Владимир Путин, а также "все политические силы страны".

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что опровергли в Минобороны.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

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